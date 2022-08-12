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Sarıyer sahilinde deniz kirliliği devam ediyor

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Sarıyer Kireçburnu sahilinde yaşanan kirliliğe tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden gereğinin yapılmasını istedi.

Sarıyer Kireçburnu sahilinde yaşanan kirliliğe tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden gereğinin yapılmasını istedi.

Sarıyer'de bulunan Kilyos sahilinde günlerdir devam eden deniz kirliliği sürüyor. Kilyos sahilinin ardından Kireçburnu sahili de kirlilikten nasibini aldı. Deniz üzerinde plastik atık ve çöplerden oluşan tabaka nedeniyle sahile gezmeye gelen vatandaşlar, gereğinin yapılmasını istediklerini belirtti. Öte yandan temizleme aracının sahili temizlemeden gittiği görüldü.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kireçburnu Sarıyer Kilyos Güncel Haberler

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