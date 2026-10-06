Sarıyer Ferahevler'de kamyonet ile otomobil çarpıştı, 2 araç daha karıştı, 3 kişi yaralandı

SARIYER'de kamyonet ile otomobilin çarpışmasının ardından, 2 aracın daha karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.40 sıralarında Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç. (33) idaresindeki 34 ER 4430 plakalı kamyonet ile Gülşah Ç. (31) yönetimindeki 34 NJP 691 plakalı otomobil çarpıştı. Bunun üzerine 2 aracın daha karıştığı zincirleme kazada otomobil sürücüsü Gülşah Ç. bacağından, aynı araçtaki yolculardan Ali G. (78) boynundan, Merve G. C. (40) ise bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilirken, 4 araçta ise hasar meydana geldi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı