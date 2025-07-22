Sarıyer'deki Hastanede Çatı Yangını, Tedbiren Tahliye Yapıldı

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Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin B Blok'unun çatısında çıkan yangın, itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı. Hastanede tedavi görenler dumandan etkilenmemeleri için tahliye edildi.

Sarıyer'deki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin B Blok'unun çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Baltalimanı'ndaki hastanenin B Blok'unun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hastanede tedavi görenler dumandan etkilenmemeleri için tedbir amaçlı tahliye edildi, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Güvenlik ve hasar tespit çalışmaları nedeniyle hastanenin B Blok'unun bugünlük kapatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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