Sarıyer'deki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Sarıyer'de dün gece kağıt depolama ve geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın sonrası oluşan tahribat havadan görüntülendi. Geri dönüşüm atıklarının birçoğunun yandığı, çekilen görüntülere yansıdı.

Dün gece Sarıyer Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi üzerinde bulunan kağıt ve plastiklerin depolandığı geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 16 saat sonra tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle oluşan tahribat, havadan çekilen görüntülere yansıdı. Yangın sonrası itfaiye ekiplerinin kontrol amaçlı bölgede beklediği görüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL