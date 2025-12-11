Sarıyer'de trafikte sürücülerin yol verme kavgası kamerada

SARIYER'de trafikte iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek tekmeli ve tokatlı kavgaya dönüştü. Sürücülerin araçlarından inerek birbirlerine saldırdıkları kavga yoldan geçen motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Pınar Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte aynı yönde seyir halinde olan servis şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücüler birbirlerine tekme tokat saldırdı. Olay çevredeki kişilerin araya girmesiyle son buldu. Yaşanan kavga ise seyir halindeki motosikletlinin kask kamerasıyla görüntülendi.