İstanbul'da tırda 183 litre uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Sarıyer'de bir tıra düzenledikleri operasyonda 183 litre uyuşturucu madde ile 16 bin 485 lira ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan sürücü, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili çalışma yapıldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından bir tır ve dorsesinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda tırda damacanalar içerisinde 183 litre uyuşturucu madde ile 16 bin 485 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

