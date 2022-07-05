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Sarıyer'de Urumçi katliamı protestosu

Demirören Haber Ajansı - Murat Deliklitaş - Güncel
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Sarıyer'de Urumçi katliamı protestosu

SARIYER'de, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Türkistan politikası, Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyelerince gerçekleştirilen eylemde protesto edildi.

SARIYER'de, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Türkistan politikası, Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyelerince gerçekleştirilen eylemde protesto edildi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Türkistan'da uyguladığı  politikayı protesto etmek isteyen Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyesi bir grup, saat 11.00'de Tarabya Haydar Aliyev Caddesi'nde bir araya geldi. Grup üyeleri, çevrede güvenlik önlemi alan polisin Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu'na çıkan sokağı kapatması üzerine, protesto gösterisini kaldırımda gerçekleştirdi. Bazı grup üyeleri, esir alınan Doğu Türkistanlıları temsilen, eyleme yüzlerinde mavi maske, ellerinden zincirlenmiş ve ağızları kapatılmış olarak katıldı. Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, grup adına yaptığı açıklamada Urumçi katliamının, Doğu Türkistan'daki işgalin, asimilasyon ve soykırım politikası uygulamalarının en açık örneklerinden biri olduğunu ileri sürdü.

Oğuzhan konuşmasında şunları söyledi: "Binlerce Doğu Türkistanlının şehit edilmesiyle sonuçlanan, 5 Temmuz 'Urumçi Katliamı' yaşandı. Çin'in Doğu Türkistan'da işlemekte olduğu tüm suçları araştırmak, kabul etmek ve devam eden soykırımın durdurulması için acilen harekete geçmek için çağrıda bulunuyoruz. Doğu Türkistanlıların asimile edilmesi, kimliğinin yok edilmesi ve nüfusunun azaltılmasını amaçlayan, doğum, dil, din, seyahat, oturum, ticaret ve uygulanan diğer tüm yasakların etkisiyle, 73 yılda milyonlarca Doğu Türkistanlı hayatını kaybetmiş, tarihi eserler ve medeniyet sembolleri tahrip edilmiştir" dedi.

Eylem, basın açıklamasının birkaç dilde okunmasının ardından sona erdi.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Doğu Türkistan Güncel Haberler

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