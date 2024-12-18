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"Sahte içki sattın" diyerek tekel bayisini bastı, öldüresiye dayak yedi

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Sarıyer'de tekel bayisinden aldığı içkiyi içtikten sonra rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan kadının erkek arkadaşı "Sahte içki sattın" diyerek tekel bayisini bastı. Genç adam, dükkandakiler ve tekel bayisi sahibi tarafından sopa ve yumruklarla darbedildi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde 8 Aralık Pazar günü saat 21.30 sıralarında iddiaya göre; ismi öğrenilemeyen bir kadın tekel bayisinden içki satın aldı.

"SAHTE İÇKİ SATTIN" DİYEREK TEKELİ BASTI

Aldığı içkilerin tamamını tüketen kadın, daha sonrasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kadının erkek arkadaşı ise bir arkadaşıyla beraber "Sahte içki sattın" iddiasıyla tekel bayisini bastı.

SOPA VE YUMRUKLA DARBEDİLDİ

Genç adam, Kazım isimli iş yeri sahibini küfredip tehdit etti. Bayideki diğer bir kişi tarafından yumruklanan şahıs küfretmeye devam edince iş yeri sahibi de sopayla saldırmaya başladı. Sopa ve yumruklarla darbedilen genç adam dükkandan çıkarıldı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan darp anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca tarafların olayla ilgili birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBükücü:

İçki bütün kötülüklerin anasıdır !

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Haber Yorumlarıjack danoven:

Az dövmüşler umarım devamı vardır

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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Kavganın sebebi ' ALKOL ' muymuş.

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Haber YorumlarıYilmaz Dogan:

37 kişi öldü sorumlu istifa falan yok haber de yok doğru düzgün normal Yani

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Haber Yorumlarıgökhan şen:

en heyecanlı yerde kestiniz ya..

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Kavganın sebebi hırsızlık

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Haber YorumlarıIbrahim Yarbey:

Cahil egitimsiz toplumlar sorunlari siddetle cözmeye calisir. Ictimlerini analizmi ettirmis

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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

ağzıyla içmeyi bilmiyor ama aptallıkta zirvede

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