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Sarıyer'de, sürücüsünün çalıştırdığı sırada motor kısmında yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

İstinye Mahallesi'nde bir markette alışveriş yapan Nimet Y. otoparkta bulunan 34 YA 0004 plakalı otomobiline binerek çalıştırdı. Bu sırada otomobilin motor kısmından alevler yükseldi.

Nimet Y. araçtan inerek uzaklaşırken, çevredeki sürücüler yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

Alevlerin büyümesi üzerine itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA