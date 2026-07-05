Sarıyer önlerinde su alan tekne kurtarıldı
Sarıyer Büyük Liman önlerinde su alan ve içinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılarak Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı'nda emniyete alındı.
Sarıyer önlerinde su alan ve içinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sarıyer Büyük Liman önlerinde su alan ve içerisinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, Bayrak-1 botu personelimizce suyu tahliye edilerek Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı'nda emniyete alındı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür