Sarıyer'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Sarıyer'de bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Bahçeköy Merkez Mahallesi İnönü Caddesi Nilüfer Sokak'ta yürüyen A.Y, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda A.Y. bacağından yaralanırken, zanlı olayın ardından kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı sırasında bir araca ve iki binanın dış cephesine mermi isabet ettiği belirlendi.