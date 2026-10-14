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Sarıyer'de sağanak AVM'nin çok katlı otoparkını su bastı, araçlar sular altında kaldı

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İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak, Sarıyer'de bir alışveriş merkezinin çok katlı otoparkını su bastı. Otoparkta park halindeki bazı araçlar su altında kalırken, alışveriş merkezindeki durum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sarıyer'de etkili olan sağanak nedeniyle bir alışveriş merkezinin otoparkını su bastı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinin çok katlı otoparkını sağanak nedeniyle su bastı.

Otoparkta park halindeki bazı araçlar su altında kaldı.

Alışveriş merkezindeki durum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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