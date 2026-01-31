Sarıyer'de otomobilin denize düşmesi kamerada

Sarıyer'de bir otomobilin balıkçı barınağından denize düşmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Rumeli Kavağı'nda seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize düştü. Sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Otomobilin denize düşmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin balıkçı barınağındaki mendirekten denize düşmesi, teknesinden atlayıp yüzerek olay yerine gelen bir kişi ile çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücünün araçtan çıkarılması yer alıyor.