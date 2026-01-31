Haberler

Sarıyer'de otomobilin denize düşmesi kamerada

Rumeli Kavağı'nda bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil balıkçı barınağından denize düştü. Sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sarıyer'de bir otomobilin balıkçı barınağından denize düşmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Rumeli Kavağı'nda seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize düştü. Sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Otomobilin denize düşmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin balıkçı barınağındaki mendirekten denize düşmesi, teknesinden atlayıp yüzerek olay yerine gelen bir kişi ile çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücünün araçtan çıkarılması yer alıyor.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
