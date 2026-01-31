Sarıyer'de sanayi sitesinde çıkan yangında 5 otomobil yandı
Sarıyer'de bulunan Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nin otoparkında çıkan yangında, aralarında tamir bekleyen araçların da bulunduğu 5 otomobil hasar gördü. İtfaiye ekipleri hızlı bir müdahaleyle yangının diğer alanlara sıçramasını engelledi.
Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi otoparkında aralarında tamir için bekleyen otomobillerin de bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangında alevlerin otoparkın diğer kısımlarına sıçraması önlendi.
Olayda yanan 5 otomobil kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel