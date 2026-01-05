Sarıyer'de ormanda kaybolan kadın falezlerde yaralı olarak bulundu; kurtarma çalışmaları sürüyor

SARIYER Rumeli Feneri'ne akrabalarıyla birlikte mantar toplamaya gittiği öğrenilen Ayfer Özmen (56), saat 16.00 sıralarında ormanda kaydoldu. Yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine jandarma ekipleri, AFAD, UMKE, Türk Silahları Kuvvetleri'ne bağlı komandolar ve arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kadın, falezlerden kayalıklara düşmüş halde yaralı olarak bulundu. Kadını tahliye etme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel