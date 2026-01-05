Sarıyer'de ormanda kaybolan kadın falezlerde yaralı olarak bulundu; kurtarma çalışmaları sürüyor
Sarıyer Rumeli Feneri'nde mantar toplamaya giden 56 yaşındaki Ayfer Özmen, ormanda kayboldu. Arama kurtarma ekipleri, kadını falezlerden kayalıklara düşmüş halde yaralı olarak buldu ve tahliye çalışmaları devam ediyor.
SARIYER Rumeli Feneri'ne akrabalarıyla birlikte mantar toplamaya gittiği öğrenilen Ayfer Özmen (56), saat 16.00 sıralarında ormanda kaydoldu. Yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine jandarma ekipleri, AFAD, UMKE, Türk Silahları Kuvvetleri'ne bağlı komandolar ve arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kadın, falezlerden kayalıklara düşmüş halde yaralı olarak bulundu. Kadını tahliye etme çalışmaları sürüyor.
