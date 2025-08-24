Sarıyer'de Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
Sarıyer'in Zekeriyaköy bölgesinde çıkan orman yangını, polis, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile söndürüldü. Yangının nedeni ise henüz belirlenmedi.
Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Zekeriyaköy'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın için polis, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yangına, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğünün araçlarıyla karadan müdahale edildi.
Söndürme çalışmalarına helikopter de katıldı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
