Sarıyer'de ormanda çıkan yangında 1 itfaiye eri yaralandı

SARIYER'de ormandan yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, müdahale sırasında yaralanan 1 itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.15 sıralarında Kocataş Mahallesi'nde meydana geldi. Ormandan bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, acil sağlık ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri geldi. Yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

MÜDAHALE SIRASINDA İTFAİYE ERİ YARALANDI

Öte yandan yangına müdahale sırasında 1 itfaiye eri yaralandı. Olay yerindeki ekiplerin müdahalesinin ardından yaralı itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan itfaiye erinin ekip arkadaşları tarafından kurtarıldığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, ekiplerin yaralı itfaiye erine müdahale ettiği, sedyeyle ambulansa taşındığı ve çevredeki söndürme çalışmalarının sürdürdüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı