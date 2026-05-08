Sarıyer'de Motosikletliye Çarpan Minibüs Şoförü Kaçtı

SARIYER'de sol şeritte virajdan dönen motosikletliye, seyir halindeki minibüs çarptı. Minibüs şoförü kazanın ardından kaçarken, yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Pınar Mahallesi Katar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile minibüs şoförü yol vermemek için birbirleriyle inatlaştı. Bunun üzerine sol şeritten ilerlemek isteyen motosikletliye, virajdan dönerken şerit değiştiren minibüs çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle savrulurken, minibüs şoförü ise kaçtı. Kaza anı başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı