Sarıyer'de Metruk Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

Sarıyer'de 3 katlı metruk binada çıkan ve bitişiğindeki binaya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Büyükdere Mahallesi'nde bulunan 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede ahşap binayı saran alevler, bitişikteki 4 katlı binanın dış cephesine de sirayet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı binada da hasar oluştu.

Bu arada Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.