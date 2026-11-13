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Sarıyer'de lodos nedeniyle devrilen ağaçlar araçlara ve 2 binaya hasar verdi

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Sarıyer'de lodos nedeniyle devrilen ağaçlar araçlara ve 2 binaya hasar verdi Haber Videosunu İzle
Sarıyer'de lodos nedeniyle devrilen ağaçlar araçlara ve 2 binaya hasar verdi
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Sarıyer'de lodos nedeniyle Yeniköy Mahallesi'nde bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi; çevredeki 2 binada hasar oluştu. Bahçeköy'de de bir ağacın park halindeki otomobilin üzerine devrildiği olaylarda yaralanan olmadı, araçlarda hasar meydana geldi.

Sarıyer'de etkili olan lodos nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi. Çevredeki 2 binanın da dış cephesinde hasar oluştu. Başka bir ağaç ise park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olaylarda yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bir ağaç kökünden sökülerek park halindeki 34 MLG 779 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Ağaç, çevredeki 2 binaya da çarptı. Binalardan birinin girişinde, diğerinin ise çatısında hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, ağacı kaldırmak için çalışma yaptı.

BAHÇEKÖY'DE DE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Öte yandan, Bahçeköy'de de lodos nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İlçenin farklı noktalarında devrilen ağaçlar nedeniyle araçlarda hasar oluşurken yaralanan olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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