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Sarıyer'de metruk binada kayıp kedisini arayan kadın ceset buldu

Sarıyer'de metruk binada kayıp kedisini arayan kadın ceset buldu
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Sarıyer'de kaybolan kedisini arayan bir kadın, metruk bir binada erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çürümeye başlayan cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Soruşturma başlatıldı.

SARIYER'de metruk binada, kaybolan kedisini arayan kadın içeride erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaybolan kedisini çevrede arayan kadın metruk binaya girdi. Bu sırada binanın içinde ceset buldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, erkeğe ait olan cesedin çürümeye başladığı tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi işlemleri ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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