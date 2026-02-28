Haberler

Sarıyer'de iş yerini kurşunlayan 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
SARIYER'de bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştiren 2 şüpheli, olayda kullanılan silahla Gaziosmanpaşa'da yakalandı.

SARIYER'de bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştiren 2 şüpheli, olayda kullanılan silahla Gaziosmanpaşa'da yakalandı. Şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 25 Şubat Çarşamba saat 18.00 sıralarında Maslak Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önüne gelen 2 kişi, iş yerine art arda ateş ederek kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede iki iş yerinde isabet olduğu tespit edildi. Taksi ile kaçtığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kimlik bilgileri belirlenen N.U.(15) ve B.Ö.(17) Gaziosmanpaşa'da olayda kullandıkları silahla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, 'Mala zarar verme' ve 'Ateşli silahlar ve bıçaklar' suçlarından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

