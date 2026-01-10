Haberler

Sarıyer'de iş yerini kurşunlayan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Sarıyer'de bir iş yerine yapılan kurşunlama olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

SARIYER'de bir iş yerini kurşunlama olayına karışan 3 şüpheli, kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. İş yerine yapılan silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Maslak Mahallesi'nde saat 01.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önüne gelen 3 kişiden 2'si etrafı kontrol ederken 1'i iş yerine art arda ateş etti. Şüpheliler daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde iş yerine 13 kurşun isabet ettiği ve camlarının kırık olduğu belirlendi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri eşkalleri belirlenen E.S. (44), C.A. (42) ve G.K.'yi (43) olayda kullanılan silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

İŞ YERİNİN KURŞUNLANMA ANI KAMERADA

İş yerinin kurşunlanması ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, 2 kişinin etrafı kontrol ederken bir kişinin silahını çıkararak iş yerine art arda ateş ettiği anlar yer alıyor.

Şüphelilerin Polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
