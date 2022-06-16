Sarıyer'de İETT otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Haberler

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Sarıyer'de İETT otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Sarıyer'de, İETT otobüsü ve bir aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Sarıyer'de, İETT otobüsü ve bir aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü karşı yönden gelen bir araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle, yoldan çıkan otobüs, ağaçlara çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otobüste sıkışarak yaralanan otobüs şoförü ve 5 yolcu araçtan çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Zekeriyaköy Sarıyer Kilyos İETT Güncel Haberler

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