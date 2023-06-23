Sarıyer'de hurda yüklü kamyon devrildi: Şoför hafif yaralandı

Kaza, 19.45 sıralarında Ayazağa Mahallesi, Hadım Koruyolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze'deki geri dönüşüm fabrikasına hurda götürmek için yola çıkan Adem Bay'ın kullandığı 60 KR 663 plakalı kamyon, Maslak'a doğru ilerlerken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle virajda yan yattı. Hurdaların yola saçıldığı kazada, şoför Adem Bay hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Bay, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Yola saçılan hurdaların konteynerlere konularak taşındı. Kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.