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Sarıyer'de Haftasonu Denize Girmek Yasaklandı

Sarıyer'de Haftasonu Denize Girmek Yasaklandı

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Sarıyer Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, meteorolojik tahminler doğrultusunda Sarıyer'in Karadeniz sahillerinde haftasonu denize girmek yasaklandı. Yasak, can güvenliği açısından alınmıştır. Jandarma ekipleri tedbirler alarak denize girişi engellemiştir. Ancak bazı özel plajlarda yasağa rağmen denize giren kişiler gözlemlenmiştir.

SARIYER'de, meteorolojik tahminler doğrultusunda haftasonu ilçenin Karadeniz sahillerinde denize girmek yasaklandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, denize girmenin can güvenliği açısından risk yaratması nedeniyle yasaklandığı belirtildi. Jandarma ekiplerinin Kısırkaya'daki halk plajı çevresinde aldığı tedbirler sayesinde denize giren olmazken, Kilyos'taki bazı özel plajlarda ise, yasağa rağmen birçok kişi denize girdi.Sarıyer'in Karadeniz sahillerinde haftasonu denize girmek yasaklandı. Konuyla ilgili Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada 'Alınan meteorolojik tahminler doğrultusunda, dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden 8 Temmuz Cumartesi ve 9 Temmuz Pazar günleri ilçemizin Karadeniz sahillerinde denize girmek can güvenliği açısından yasaklanmıştır' denildi.  Alınan karar gereğince Jandarma ekipleri Kısırkaya'daki halk plajı ve çevresinde tedbir alarak, plajı araç ve yaya girişine kapadı. Ekipler, yaklaşık 1 kilometrelik sahil boyunca yaptığı denetimlerle denize girilmesine izin vermedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Güncel

Karadeniz Jandarma Sarıyer Kilyos Güncel Haberler

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