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Sarıyer'de yön levhasının devrilmesi sonucu kapanan otoyol trafiğe açıldı

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Sarıyer'de hafriyat kamyonunun çarptığı yön levhasının devrilmesiyle kapanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikameti, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.

Sarıyer'de hafriyat kamyonunun çarptığı yön levhasının devrilmesi sonucu trafiğe kapanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikameti, yürütülen çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Otoyolun Sarıyer Uskumruköy mevkisinde Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 HHC 954 plakalı hafriyat kamyonunun damperi yön levhasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yön levhası yola devrilirken, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yön levhasının yoldan kaldırılması için bir süre çalışma yürüttü.

Levhanın kaldırılması ve hafriyat kamyonunun çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar
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