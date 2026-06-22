Sarıyer'de eski nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Sarıyer'de eski nişanlısı Oya Budak'ı silahla öldüren sanık Samet Terzi, ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgilere göre, 26 Haziran 2025'te sanık Samet Terzi, eski nişanlısı maktul Oya Budak'ı gezme bahanesiyle evinden aldı.

Bir süre sonra sanık Terzi'nin araçtan inmesinin ardından maktul, sanığın ne yaptığını merak ederek yanına gitti. Sanığın elinde silahı görmesi üzerine kaçmaya başlayan Budak'a, sanık Terzi bir el ateş ederek yere düşürdü, devamında ise yanına giderek kafasına ateş etti.

Çevreden gelen vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan Budak, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Terzi'nin olayda kullandığı silahın ruhsatsız olduğu, savunmasında uyuşturucu madde kullandığını beyan ettiği, eski nişanlısını ise gezme bahanesiyle çağırarak olayı planlı şekilde gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

İddianamede, sanık Terzi'nin "kadına karşı tasarlayarak öldürme" "ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada karar 19 Haziran'da açıklandı.

Mahkeme başkanı Ali İhsan Horasan, sanık Terzi'nin "kadına karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıl 3 ay 10 gün hapse çarptırıldığını bildirdi.

Olayın vahameti, oluş şekli, sanığın sabıkalı hali dolayısıyla suç işleme eğiliminin gözetildiği ifade edilen kararda, haksız tahrik indirimi, cezada erteleme ve takdiri indirim uygulanmadığı belirtildi.