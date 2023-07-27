Sarıyer'de Denize Girmek Yasaklandı

Kısırkaya Halk Plajı'nda dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, 29 yaşındaki Onur Kutlugün bir süre sahilde oturduktan sonra denize girdi. Denizde ilerleyen Kutlugün, yardım çığlıkları attıktan sonra bir anda gözden kayboldu. Sesi duyarak yardıma koşan vatandaşlar Onur Kutlugün'ü yarı baygın şekilde denizden çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Onur Kutlugün'e ilk müdahaleyi sahilde yaptı. Bilinci kapalı olan Kutlugün, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kutlugün, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SARIYER'DE DENİZE GİRMEK 1 GÜNLÜĞÜNE YASAKLANDISarıyer Kaymakamlığı, hava şartları nedeniyle, bugün ilçenin Karadeniz sahillerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından da yapılan duyuruda 'Alınan meteorolojik tahminler doğrultusunda dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, 27 Temmuz 2023 Perşembe günü ilçemiz Karadeniz sahillerinde denize girmek yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.