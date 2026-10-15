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Sarıyer'de dağdan gelen sel suları bir evin çatısını bastı, o anlar kameraya yansıdı

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Sarıyer'de dağdan gelen sel suları bir evin çatısını bastı, o anlar kameraya yansıdı
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İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanağın ardından Sarıyer'de dağdan gelen sel suları bir evin çatısını bastı. Sel sularının çatıdan aşağı aktığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SARIYER'de etkili olan sağanağın ardından dağdan gelen sel sularının bir evin çatısını basarak aşağı aktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanağın ardından birçok noktada su baskınları yaşandı. Sarıyer'de de dağdan gelen sel suları bir evin çatısını bastı. Sel sularının çatıdan aşağı doğru aktığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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