Sarıyer Maslak'ta Yol Çökmesi Sonrası Çalışmalar Devam Ediyor

Sarıyer Maslak'ta Yol Çökmesi Sonrası Çalışmalar Devam Ediyor
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SARIYER Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerinde 3 Mayıs'ta gece saatlerinde çöken yolda başlatılan dolgu ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

Tuğçe ODABAŞI-Mehmet ALA/İSTANBUL, - SARIYER Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerinde 3 Mayıs'ta gece saatlerinde çöken yolda başlatılan dolgu ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

Sarıyer Maslak'ta bulunan Eski Büyükdere Caddesi'nde 3 Mayıs Cumartesi gece saatlerinde çökme meydana geldi. Çevresinde güvenlik önlemi alınan yolda ekipler asfalt kırma çalışmasının ardından alt yapı ve dolgu çalışmalarını sürdürüyor. Yolda meydana gelen çökme nedeniyle ilçedeki bazı mahallelerde doğalgaz, su ve elektirk kesintisi yaşanmıştı. Ekiplerin çökme meydana gelen yolda, bir yandan zemin güçlendirme çalışmaları bir yandan altyapı hatlarının yenilenmesi çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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