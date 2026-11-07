Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sarıyer'de balıkçı restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer'de balıkçı restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü Haber Videosunu İzle
Sarıyer'de balıkçı restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer Yeniköy Köybaşı Caddesi'nde bulunan balıkçı restoranın bacasında saat 12.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken bacada hasar oluştu ve alevler cep telefonuyla görüntülendi.

SARIYER'DE bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bacanın alev alev yandığı anlar cep telefonu ile görüntülendi

Yangın, Yeniköy Köybaşı Caddesi'nde bulunan bir balıkçı restoranının bacasında saat 12.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgilere göre restoranın bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm bacayı sardı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına iki taraftan müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralana olmazken binanın bacasında hasar oluştu.

RESTORANIN BACASI ALEV ALEV YANDI

Restoranın bacasının yanması cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde bacanın alev alev yanması ve etrafa yoğun duman sardığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
50 yıl boyunca günde 3 paket sigara içti, 4. evre akciğer kanserini yendi! 73 yaşındaki Neşe Ciğerim'den çağrı: Ne olur bırakın

Günde 3 paket içiyordu, 4. evre kanseri yendi! Tek çağrısı var
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşu dehşeti! 2 çocuk babası itfaiyeci öldürüldü

İtfaiye erini vuran bakın kim çıktı! 2 çocuk babasız kaldı
Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak25

Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi21

Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamada
Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti

Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti
Arda Güler'e çılgın teklif! Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak

Arda'ya çılgın teklif! Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak
20 yıllık balıkçı şok oldu! Leopar desenli zırhlı balık yakaladı

Hataylı balıkçı şok oldu! Leopar desenli zırhlı balık yakaladı
Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti34

Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti