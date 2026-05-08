Sarıyer'de 74 yaşındaki kişiyi sopayla darbeden şüpheli yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine 74 yaşındaki bir kişiyi sopayla darbettiği belirlenen 37 yaşındaki H.A'yı gözaltına aldı. Kavganın arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öğrenildi.
Ekipler, H.A'nın (37) T.K'yı (74) Maden Mahallesi'nde darbettiğini belirledi.
Polis ekipleri, şüpheli H.A'yı gözaltına aldı.
Şüpheli hakkında "kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.
Kavganın arazi anlaşmazlığı kaynaklı husumet nedeniyle çıktığı tespit edildi.
Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi