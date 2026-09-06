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Kısırkaya Plajı'nda Denize Girmek 2 Gün Yasaklandı

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Sarıyer Kaymakamlığı, dalga boyu yüksekliği nedeniyle 2 gün süreyle Kısırkaya Halk Plajı'nda denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Sarıyer Kaymakamlığı, dalga boyu yüksekliği nedeniyle 2 gün süreyle Kısırkaya Halk Plajı'nda denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 7 Eylül Pazartesi gününden itibaren, 8 Eylül Salı günü bitimine kadar dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için pazartesi ve salı günleri geçici olarak Sarıyer sınırlarında bulunan Kısırkaya Halk Plajının girişe kapatılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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