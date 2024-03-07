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Sarıyer Belediyesi Gümüşdere Köy Ürünleri Üretim ve Satış Yeri Açıldı

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Sarıyer Belediyesi tarafından kadınların tarlalarından topladıkları ürünleri işleyip satışa sunabilmeleri amacıyla hayata geçirilen Gümüşdere Köy Ürünleri Üretim ve Satış Yeri törenle açıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, projenin ilçeye değer katacağını belirtti.

Sarıyer Belediyesince, kadınların tarlalarından topladıkları ürünleri işleyip satışa sunabilmeleri amacıyla hayata geçirilen Gümüşdere Köy Ürünleri Üretim ve Satış Yeri törenle açıldı.

Törende konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, ilçeye değer katacak bir projenin gerçekleştirildiğini söyledi.

Kadınların yer almadığı bir işin bereketli olma ihtimali bulunmadığını vurgulayan Genç, "Gümüşdere Köyü'nün bende ayrı bir yeri var. Buraya ilk kez 1962'de geldim, burası köy statüsündeydi. Daha sonra bu gibi yerler belediyeye devredildi. Normalde belediyelerde böyle yerler kiraya verilir. 'Buralar kiraya değil, köylülere verilmeli.' dedim." diye konuştu.

Sarıyer Ziraat Odası Başkanı Bilgin Çakıroğlu da Genç'in buraya emek verdiğini belirterek, "Gümüşdere Köyü'nün sessiz kahramanları kadınlarımız. 'Burayı onlara verelim.' dedik. Bundan sonrası sizde. Sizden ricam, buraya sahip çıkın." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından davetliler, açılışı yapılan Gümüşdere Köy Ürünleri Üretim ve Satış Yeri'ni gezdi.

Gümüşdereli kadınlar, 185 metrekarelik alana kurulu tesiste, tarlalarından topladıkları ürünleri konserve yaparak satabilecek.

Tesiste satış tezgahı, mutfak ve oturma alanının yanı sıra kadınların sosyalleşebilecekleri bir alan da bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Şükrü Genç Sarıyer Kadın Güncel Haberler

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