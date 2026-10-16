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Sarıyer Ayazağa'da selin iş yerinde yol açtığı hasar araç içi kamerasına yansıdı

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Sarıyer Ayazağa'da selin iş yerinde yol açtığı hasar araç içi kamerasına yansıdı
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İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından Sarıyer Ayazağa'da sel meydana geldi. Sel sırasında bir iş yerinde oluşan hasar, park halindeki aracın araç içi kamerasına yansıdı; görüntülerde iş yerinde yıkılmalar yaşandığı görüldü.

SARIYER Ayazağa'da sel sırasında bir iş yerinde meydana gelen hasar, park halindeki aracın araç içi kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından Sarıyer Ayazağa'da sel meydana geldi. Sel sırasında bir iş yerinde oluşan hasar, park halindeki aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, selin etkisiyle iş yerinde yıkılmalar yaşandığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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