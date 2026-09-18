Sarıyer açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

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Sarıyer Kısırkaya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Sarıyer Kısırkaya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sarıyer Kısırkaya açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği belirtildi.
Açıklamada, içerisinde 2 kişi bulunan 7,5 metre boyundaki teknenin, "BAYRAK-1" botuyla yedeklenerek Rumeli Feneri Limanı'nda emniyete alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA