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Sarıyer açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

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Sarıyer Kısırkaya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Sarıyer Kısırkaya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sarıyer Kısırkaya açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği belirtildi.

Açıklamada, içerisinde 2 kişi bulunan 7,5 metre boyundaki teknenin, "BAYRAK-1" botuyla yedeklenerek Rumeli Feneri Limanı'nda emniyete alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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