Nallıhan'da mesire yerinin yoluna sıcak asfalt serimi yapıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Sarıyar Mahallesi'ndeki mesire alanının yollarına sıcak asfalt serimi yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Nallıhan Yol Asfalt Şefi Bülent Akkaya

yaptığı açıklamada, "İlçe Merkezinde bulunan mahalle yollarının asfalt serimini bitirdik. Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ün talimatları doğrultusunda Sarıyar Mahallemizin turizmi için çok önemli olan Kayıkbaşı mesire alanının Sarıyar girişinden tüm kullanılan yollarını sıcak asfalt yapmaya başladık. Bu vesileyle Turizm açısından ilçemize ve Sarıyar Kayıkbaşına rahatlıkla ulaşılmasını sağlıyoruz." dedi.