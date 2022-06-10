Sarıveliler de tütün ürünleri denetimi yapıldı - Haberler

Sarıveliler de tütün ürünleri denetimi yapıldı
AA - İsmail Aslandağ - Güncel
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Karaman'ın Sarıveliler İlçesinde tütün ürünleri denetimi gerçekleştirildi.
Karaman'ın Sarıveliler İlçesinde tütün ürünleri denetimi gerçekleştirildi.
Sarıveliler Kaymakamı Mehmet Bircan'ın katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde ziyaret edilen iş yerlerinde bilgilendirmeler yapılırken, yasal uygulamalara uyulması istendi.
Bircan, yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
AA / İsmail Aslandağ - Güncel