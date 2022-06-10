Sarıveliler de tütün ürünleri denetimi yapıldı - Haberler

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Sarıveliler de tütün ürünleri denetimi yapıldı

AA - İsmail Aslandağ - Güncel
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Sarıveliler de tütün ürünleri denetimi yapıldı

Karaman'ın Sarıveliler İlçesinde tütün ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Karaman'ın Sarıveliler İlçesinde tütün ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Sarıveliler Kaymakamı Mehmet Bircan'ın katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde ziyaret edilen iş yerlerinde bilgilendirmeler yapılırken, yasal uygulamalara uyulması istendi.

Bircan, yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / İsmail Aslandağ - Güncel

Mehmet Bircan Sarıveliler Karaman Güncel Haberler

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