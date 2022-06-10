Sarıveliler de tütün ürünleri denetimi yapıldı Karaman'ın Sarıveliler İlçesinde tütün ürünleri denetimi gerçekleştirildi. Karaman'ın Sarıveliler İlçesinde tütün ürünleri denetimi gerçekleştirildi. Sarıveliler Kaymakamı Mehmet Bircan'ın katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde ziyaret edilen iş yerlerinde bilgilendirmeler yapılırken, yasal uygulamalara uyulması istendi. Bircan, yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AA / İsmail Aslandağ - Güncel Mehmet Bircan Sarıveliler Karaman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sarıveliler de tütün ürünleri denetimi yapıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.