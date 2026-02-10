Haberler

Sarıoğlan'da liselar arası bilgi yarışması düzenlendi

Güncelleme:
Sarıoğlan ilçesinde, liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen yarışmaya, Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi, Şehit Nail Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Palas Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Çiftlik Şehit Ahmet Bozok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.

Yarışmada, Şehit Nail Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri birinci oldu. Öğrenciler, ilçeyi il ve bölge yarışmalarda temsil etmeye hak kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül ve ilçe protokolünün katıldığı programda, birinci olan öğrencilere kupası verildi.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Hasan Baldık - Güncel
