Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sarıoğlan'da ilkokul öğrencileri, "İlk Mektubum Öğretmenime Projesi" kapsamında ilçede görev yapan öğretmenlere mektup yazdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki kurslara katılan ilkokul öğrencileri, proje kapsamında ilçede görev yapan 83 öğretmen için mektup yazdı.

Mektuplarda, mesleğin önemi ve öğretmenlere duydukları sevgi dile getirildi.

Proje ile dijital iletişimin günlük yaşamda giderek yaygınlaştığı bir dönemde el yazısıyla mektup yazmanın öneminin vurgulanması ve öğrencilerin duygu ve düşüncelerini daha içten ifade etmeleri hedeflendi.

Mektuplar, öğretmenlerin de yardımıyla sahiplerine ulaştırıldı.

Kaynak: AA