Kayseri'de Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi'nden Ebru Sergisi

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından ebru sergisi açıldı.

Okulun sergi salonunda ziyaretçilerin beğenisine sunulan sergi, görsel sanatlar öğretmeni Nuh Mehmet Koca ve öğrenciler tarafından hazırlandı.

Serginin açılışında konuşan okul müdürü Engür Kızılkaya, nitelikli öğretmenler ve yetenekli öğrencilerin bulunduğu bir okulda yöneticilik yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kızılkaya, serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Öğretmeni Koca da öğretmen ve öğrencilerin ebru sanatını ilk defa deneyimlediğini ifade etti.

Sergi, 14 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.