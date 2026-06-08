Sarıoğlan'da şükür duası yapıldı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yağışların bol olması nedeniyle çiftçiler stadyumda bir araya gelerek şükür duası etti, kurban kesilip 2 bin kişiye pilav ikram edildi.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yağışların bol olması dolayısıyla çiftçilerin katılımıyla şükür duası yapıldı.
Sarıoğlan Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte son yağışların ardından bir araya gelen çiftçiler şükür duası yaptı.
Etkinlikte kurban kesilerek kazanda pişirilen pilavlar yaklaşık 2 bin kişiye ikram edildi.
Programa, Sarıoğlan Kaymakamı Tugay Kalkanlı, Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / Hasan Baldık