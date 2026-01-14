Sarıoğlan'da "Ailem Benim Her Şeyim" semineri düzenlendi
Sarıoğlan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, aile içi iletişim ve ebeveyn-çocuk ilişkileri üzerine eğitim verildiği 'Ailem Benim Her Şeyim' seminerine ev sahipliği yaptı. Uzmanlar, güçlü aile yapısı ve çocuk gelişimine dair bilgiler paylaştı.
Palas İlk/Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, aile içi iletişim, ebeveyn-çocuk ilişkileri, bağımlılıklar, güçlü aile yapısı ve çocuk gelişimine etkisi üzerine sunumlar yapıldı.
Uzmanlar, katılımcılara aile yaşamının her dönemine ait bilgiler verdi.
Ailelerin ilgi gösterdiği programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül de katıldı.
