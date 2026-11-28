Sarıkamış'ta yavrularıyla mahalleye inen bozayı çöp konteynerlerinde yiyecek aradıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sarıkamış'ta İnönü Mahallesi'ne gelen bir bozayı ve iki yavrusu çöp konteynerlerinde yiyecek aradı; anne yavrularını uzaktan takip etti. İstiklal Mahallesi TOKİ konutları bölgesine gelen başka bir bozayı ise köpeklerce uzaklaştırıldı; bozayılar sonra ormanlık alana çekildi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir bozayı, yavrularıyla geldiği mahallede çöp konteynerlerinde beslenmeye çalıştı.
Ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi'ne gelen bozayı ve iki yavrusu mahallede gezindikten sonra çöp konteynerlerin içine girerek yiyecek aradı.
Anne bozayı zaman zaman çöplerden beslenen yavrularını uzaktan takip etti.
Ayrıca İstiklal Mahallesi TOKİ konutları bölgesine gelen başka bir bozayı, etrafını saran köpekler tarafından uzaklaştırıldı.
Bozayılar daha sonra ormanlık alana çekildi.
Kaynak: AA