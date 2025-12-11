Kars'ta etkili olan sis trafiği olumsuz etkiledi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri, sürücüleri sis ve buzlanma konusunda uyardı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sis etkili oldu.
İlçede akşam saatlerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Trafikteki araçlar kontrollü şekilde ilerleyebildi.
Trafik ekipleri, buzlanma ve sisten dolayı sürücülere uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel