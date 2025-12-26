Sarıkamış'ta şehit askerler anısına yapılacak heykeller için kar toplanıyor

SARIKAMIŞ Harekatı'nın 111'inci yılı anma etkinlikleri kapsamında, Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan askerlerin anısına yapılacak heykeller için ilçede iş makineleri ve kamyonlarla kar toplanıyor.

Sarıkamış Harekatı'nda Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan askerleri anmak için 3-4 Ocak 2026 tarihlerinde tören düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımı için de hazırlıklar başladı. Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi'nin katkı verdiği heykellerin yapımı Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda görevli Doç. Dr. Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

'AMACIMIZ, SARIKAMIŞ RUHUNU GELECEK NESİLLERE AKTARMAK'

Heykeltıraşlar ve öğretim görevlilerinden oluşan 10 kişilik ekibin yapacağı heykeller için ilçede iş makineleri ve kamyonlarla kar taşınıyor. Toplanan kar ile Sarıkamış Şehitleri'ni temsilen heykeller yapılacak, daha sonra bu heykeller sergilenecek. Doç. Dr. Muhammet Hanifi Zengin, artık geleneksel hale gelen kardan şehit heykellerinin iki farklı bölgede yapılacağını belirterek, "Gerekli karın taşınmasının ardından ekiplerimiz heykel çalışmalarına başlayacak. Amacımız, Sarıkamış ruhunu ve fedakarlığını bu heykellerle gelecek nesillere aktarmak" dedi.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ/KARS,