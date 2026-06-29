Kars'ta şarampole devrilip alev alan otomobilin sürücüsünü vatandaşlar kurtardı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrilerek takla atan ve alev alan otomobilin sürücüsü Zilan Şah Erkmen, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak kurtarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsünü çevredeki vatandaşlar kurtardı.
Zilan Şah Erkmen'in (28) kullandığı otomobil, Kars-Sarıkamış kara yolunun Asbuğa köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Takla atarak ters duran otomobilin alev aldığını gören çevredeki sürücüler, hızlıca bölgeye inip Erkmen'i araçtan çıkardı.
Daha sonra alevler kısa sürede aracın tamamını sardı.
Kazadan yaralı kurtarılan Erkmen, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik