Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kazada bir yolcu otobüsü şarampole uçtu. Olay yerinde çok sayıda ölü ve yaralılarının olduğu belirtildi. Kurtarma çalışmaları devam ederken 6 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Sarıkamış'ta otobüs kazası: 6 ölü, 23 yaralı

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kazada bir yolcu otobüsü şarampole uçtu. Sağlık, UMKE, polis, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Olay yerinde çok sayıda ölü ve yaralılarının olduğu belirtildi. Kurtarma çalışmaları devam ederken yolcu otobüsünde 29 kişinin olduğu, ilk belirlemelere göre kazada 6 kişinin öldü, 23 yolcu ise hastaneye kaldırıldı.