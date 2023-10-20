Sarıkamış'ta lapa lapa kar yağışı
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Sarıkamış'ta lapa lapa kar yağışı Sarıkamış'ın yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağışı başladı.
Sarıkamış'ta lapa lapa kar yağışı
KARS - Sarıkamış'ın yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağışı başladı. Kar yapışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağmurlu ve soğuk hava yerini kar yağışını bıraktı. Sarıkamış'ın yüksek kesimlerinde öğlen saatlerinde başlayan kar yapışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış'ta vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel